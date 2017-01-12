Tedak'tan Vali Memiş'e Ziyaret

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bayoğlu ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Erol, Gümüşhane Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.



Zigana Dağı'nda 22 Ocak 2017 tarihinde yapılacak "Zigana Çığ Şehitlerini Anma" programı davetiyesini Vali Memiş'e sunan Bayoğlu, kulübün faaliyetleri ve gelecek programları hakkında bilgi verdi.



Ziyarete, Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş katıldı.