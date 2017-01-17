Ted Koleji'nin Tam Eğitim Bursu Başvuruları Sona Ermek Üzere

Türk Eğitim Derneği (TED), "Tam Eğitim Bursu" sınav başvuruları devam ediyor.



TED Karabük Koleji Müdürü Kerim Barçın, Tam Eğitim Bursu sınavlarının 25 Şubat Cumartesi günü yapılacağını başvuruların ise 10 Şubat'ta sona ereceğini söyledi.



Bu bursun diğer burslardan farklı olarak sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, öğrencilerin üniversite sonuna kadar tüm eğitim masraflarını karşıladığına dikkati çeken Barçın, "Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca takibi yapılmakta, gelişimleri uzmanlar aracılığıyla izlenmektedir. Tam Eğitim Bursunu almaya hak kazanan öğrenciler, TED tarafından açılmış olan 25 okulda okumakta ve mezun olduktan sonra ülke genelindeki üniversitelerde eğitim almaktadır. Tam bursluluk öğrencilerin tüm eğitim, servis,yemek, kitap, kırtasiye, giyim ve cep harçlıklarını karşılamaktadır. TED burs vereceği öğrencileri seçmek üzere her yıl tam eğitim bursu sınavı yapmaktadır. Bugün okulumuzda 74 öğrenci Tam Eğitim Burs'u görmektedir. 4,5, 6, 7 ve 8'inci sınıfa devam eden öğrenciler sınava başvuruda bulunabilir. Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için, not ortalamasının 85-100 aralığında olması gerekmektedir" dedi.



Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için, en son bitirdikleri sınıfa ait karnede yılsonu başarı ortalamasının 85-100 Aralığında olması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilenler, TED tarafından açılan sınava girerler. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenciler TED uzmanları tarafından evlerinde ziyaret edilir. Öğrenci ve ailesi ile görüşmeler yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan ve ev ziyaretlerinde uygun bulunan öğrenciler TED'den Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanırlar. Bu sınava TED okulunda okumakta olan öğrenciler giremezler" dedi.



TED Koleji Müdürü Kerim Barçın, burs için sınav başvurularının 2 Aralık'ta başladığını, 10 Şubat'ta sona ereceğini de ifade ederek, "Tam Eğitim Bursu sınavı 25 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 09.30'da okulumuzda düzenlenecektir. Sınav başvuruları 10 Şubat 2017 tarihleri arasında www.ted.org.tr ve www.turkegitimdernegi.org.tr adresinden online olarak yapılması gerekmektedir." diye konuştu. - KARABÜK