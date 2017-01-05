Ted Hatay Koleji İletişim Ajansını Seçti

TED Hatay eğitim alanında okul öncesinden yükseköğretime kadar yaptığı çalışmaları ülke çapında ve uluslararası düzeyde yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek misyonu ile uygarlık değerlerini koruma ve geliştirmeyi hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahip.

NİŞ PR TED Hatay Kolejine; stratejik iletişim danışmanlığı çatısı altında medya ilişkileri, konu ve kriz yönetimi, marka iletişimi, etkinlik yönetimi ve liderlik iletişimi alanlarında hizmet verecek.

İş ortakları ile güvene dayalı, uzun soluklu işler yapmayı ilke edinen NİŞ PR'ın hizmet verdiği markalar arasında; Beypazarı Doğal Maden Suyu, TED Hatay Koleji, Kimola Analitics, ASTOR AŞ, Al-Daar Gayrimenkul, MMG (Mimar ve Mühendisler Grubu) Rem Fuarcılık, Ruan Fuarcılık, Lokman Hekim Hastaneleri, Domino Fuarcılık, MCI Group Türkiye, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu yer alıyor.