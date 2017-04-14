Ted Bundy
Dünya bu ismi asla unutmadı!
Dünya bu ismi asla unutmadı! Ted Bundy, Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde...
İnsanlığın gördüğü en iğrenç seri katil... 1989'da elektrikli sandalyede idam edilmeden önce 78 kadına öldürdükten sonra tecavüz etmişti.
Hepsi onu terk eden kız arkadaşına benziyordu. Gelmiş geçmiş en azılı seri katil ve nekrofil Ted Bundy'nin ölmeden önce celladıyla geçirdiği son 1 saat...
Tiyatro Keyfi'nin gerçek bir hikayeden yola çıkan, oldukça gerilimli ve sürprizlerle dolu bu yeni eserini Arnavut yönetmen Sqhyri Caushaj yönetti. Kosta Kortidis'in metni dünyada ilk kez sergileniyor. Reha Özcan ve Kemal Başar oynuyor.
Yazan: Kosta Kortidis
Yöneten: Shyqyri Caushaj
Dekor ve Kostüm Tasarımı: Murat Gülmez
Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz
Ted Bundy: Reha Özcan
Richard Angelholmes: Kemal Başar
Filmin Yönetmeni ve Görsel Efektler: Tayfun Dinçer
Post Production: Vsg Production - Vedat Vural
Oyuncular: Nur Şülay, Asena Ersöz, Başak Nursaloğlu
Koordinatör: Serap Zerener
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Oda Tiyatrosu
Mekan Adresi : Ömür Sk, No: 8 (Trump Towers yanı)
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Ted Bundy
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır