Dünya bu ismi asla unutmadı! Ted Bundy, Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde...



İnsanlığın gördüğü en iğrenç seri katil... 1989'da elektrikli sandalyede idam edilmeden önce 78 kadına öldürdükten sonra tecavüz etmişti.



Hepsi onu terk eden kız arkadaşına benziyordu. Gelmiş geçmiş en azılı seri katil ve nekrofil Ted Bundy'nin ölmeden önce celladıyla geçirdiği son 1 saat...



Tiyatro Keyfi'nin gerçek bir hikayeden yola çıkan, oldukça gerilimli ve sürprizlerle dolu bu yeni eserini Arnavut yönetmen Sqhyri Caushaj yönetti. Kosta Kortidis'in metni dünyada ilk kez sergileniyor. Reha Özcan ve Kemal Başar oynuyor.



Yazan: Kosta Kortidis



Yöneten: Shyqyri Caushaj



Dekor ve Kostüm Tasarımı: Murat Gülmez



Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz



Ted Bundy: Reha Özcan



Richard Angelholmes: Kemal Başar



Filmin Yönetmeni ve Görsel Efektler: Tayfun Dinçer



Post Production: Vsg Production - Vedat Vural



Oyuncular: Nur Şülay, Asena Ersöz, Başak Nursaloğlu



Koordinatör: Serap Zerener



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Oda Tiyatrosu



Mekan Adresi : Ömür Sk, No: 8 (Trump Towers yanı)



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ted Bundy



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır