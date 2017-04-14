Ted Bundy

Dünya bu ismi asla unutmadı!

Ted Bundy

Dünya bu ismi asla unutmadı! Ted Bundy, Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde...

İnsanlığın gördüğü en iğrenç seri katil... 1989'da elektrikli sandalyede idam edilmeden önce 78 kadına öldürdükten sonra tecavüz etmişti.

Hepsi onu terk eden kız arkadaşına benziyordu. Gelmiş geçmiş en azılı seri katil ve nekrofil Ted Bundy'nin ölmeden önce celladıyla geçirdiği son 1 saat...

Tiyatro Keyfi'nin gerçek bir hikayeden yola çıkan, oldukça gerilimli ve sürprizlerle dolu bu yeni eserini Arnavut yönetmen Sqhyri Caushaj yönetti. Kosta Kortidis'in metni dünyada ilk kez sergileniyor. Reha Özcan ve Kemal Başar oynuyor.

Yazan: Kosta Kortidis

Yöneten: Shyqyri Caushaj

Dekor ve Kostüm Tasarımı: Murat Gülmez

Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz

Ted Bundy: Reha Özcan

Richard Angelholmes: Kemal Başar

Filmin Yönetmeni ve Görsel Efektler: Tayfun Dinçer

Post Production: Vsg Production - Vedat Vural

Oyuncular: Nur Şülay, Asena Ersöz, Başak Nursaloğlu

Koordinatör: Serap Zerener

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Oda Tiyatrosu

Mekan Adresi : Ömür Sk, No: 8 (Trump Towers yanı)

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Ted Bundy

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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