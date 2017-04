Bolu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında düzenlenen programda, 15 Temmuz gazileri, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.



Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salondaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programın moderatörlüğünü yapan dizi ve sinema oyuncusu İsmail Hakkı Ürün, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



Ürün, Suriye'deki bebeklerin de ölümlerinin önüne geçmek için Türk milletinin bir arada olmasının şart olduğunu ifade etti.



FETÖ'cü hainlerin ve o hainleri besleyenlerin, onların ipini tutanların Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istemediklerini kaydeden Ürün, Türk milletinin hiçbir zaman hainlere geçit vermeyeceğini vurgulayarak, "15 Temmuz asla ve kata unutulmayacak bir olaydı. Bir ihanetti. Bize ait olan silahlar bize çevrildi. Birçok şehit verdik. Birçok gazimiz var. Bugün sokakta elimizi kolumuzu sallayıp yürürken, sağa sola baktığımızda bir kahraman görebiliriz. İçimizde yaşayan kahramanlar var." şeklinde konuştu



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında gazi olan Ayla Kasarcı da 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattı.



Kanser tedavisi gördüğü hastaneden o gün eve geldiğinde kolunu kaldıracak halinin bile olmadığını anlatan Kasarcı, "Ben bir koltuğa uzanmıştım. Eşim futbol oynamayı çok severdi. Severdi diyorum. Şu an oynayamıyor çünkü. O esnada kızım 'anne darbe oluyormuş' dedi. Bir durdum. Çünkü darbe olmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu ki. Neden darbe yapılıyordu? Neden benim özgür irademe müdahale ediyorlardı? Neden benim özgürlüğümü kısıtlıyorlardı?" ifadesini kullandı.



"Üzerimizde Türk bayrağı, dilimizde tekbir vardı"



Kasarcı, yatsı namazını kıldıktan sonra eşi ve görümcesi ile birlikte köprüye doğru yürüdüklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Köprünün girişine geldiğimizde, bizim üniformamızı çalmış, bizim asker dediğimiz ama sonradan terörist olduklarını anladığımız kişiler önümüzden bir kamyon ve tankla geçmeye başladılar. Geçerken de havaya ateş ediyorlardı. Eşim, 'korkmayın ya bunlar bizim askerimiz, bize ateş edecek halleri yok ki.' dedi. Çünkü üzerimizde Türk bayrağı, dilimizde sadece tekbir vardı. Başka hiçbir şey yoktu, kendimizi savunmak adına. İlerledikçe yaralanan, şehit olan kardeşlerimizi gördük. Onlara yardım etmeye çalıştık. Moto kuryeler o gece bize ambulans görevi sağladı. Motosikletin arkasına bir tane gazimizi koyuyorduk. Onun arkasına da bir tane yaralanmayan kişi koyuyorduk ki destek olsun. Hastaneye gidebilsinler diye."



"15 Temmuz'daki cesaretimizle dünyaya örnek olduk"



"Herkes ölsün istiyorlardı. bugün bu güzel ülkemi Suriye'ye çevirmek istiyorlardı." diyen Kasarcı, bir söyleşisinde, Suriyeli bir genç kızın kendisine "Eğer 15 Temmuz olayı Suriye'nin işgalinden daha önce olsaydı inanın bize örnek olurdunuz" dediğini anlatarak, şunları söyledi:



"Biz 15 Temmuz'da gösterdiğimiz cesaretle aslında tüm dünyaya örnek olduk. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke yoktur ki, 12 saatte bir darbeyi bastırsın, ertesi sabah normal yaşantısına devam etsin. Biz Türk halkı olarak her konuda dirayetli olduğumuzu gösterdik." .



Kasarcı, o gün Boğaziçi Köprüsünde bulunan hiçbir sivil vatandaşın elinde silah olmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Sadece elimizde Türk bayrağı, dilimizde tekbir vardı. Onlar orada sadece bizim dilimizdeki tekbire ve sırtımızdaki Türk bayrağına ateş ediyorlardı. Benimle ve benim gibi orada bulunanlarla şahsi meseleleri buydu. Benim inancımdı, benim bayrağımdı, benim toprağımdı. Bütün hepsinin derdi buydu. Bizim üniformalarımızı çalmışlar. İnsanın hiç aklına gelir mi? Biz küçükken asker gördüğümüz zaman selam dururduk. Onlar bize gülümseyince mutlu olan çocuklardık. O şekilde büyüdük. Hiç ateş edecekleri, bizi öldürmeye kastedecekleri o esnada aklımıza gelmedi."



Programda, gaziler, Kasarcı'nın eşi Ahmet Yasin Kasarcı, Ömer Faruk Şahin ve Yusuf Çiftçi de darbe girişimi esnasında neler yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.



Daha sonra, kum sanatçısı Veysel Çelikdemir "15 Temmuz" temalı gösteri sundu.



Programa Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Zerrin Biçen, şehit yakınları, gaziler, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.