Amasya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" Projesi kapsamında düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin bertaraf edilmesinde büyük katkı sağlayan gazi ve vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.





Belediye Kültür Merkezi'nde sanatçı ve oyuncu İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.



Kumdan resimler çizen Veysel Çelikdemir'in sunduğu "15 Temmuz" temalı gösteri, izleyicilerin beğenisini topladı.



Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasını işgal edenlere karşı direnen ve vurularak yaralanan 14 yaşındaki Adviye Gül İsmailoğlu, o gece şehit olmak için abdest alarak ailesiyle evden çıktığını söyledi.



İsmailoğlu, 15 Temmuz günü, Türk milletine yakışır bir şekilde vatanın bölünmez birliği ve bütünlüğünü savunduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



"FETÖ mensuplarından şikayetçiyim. O gece ben onlarla yüz yüze gelemedim, gelmek isterdim. Ama inşallah mahkemede geleceğim. Onlara şunu söylemek istiyorum. Siz daha 14 yaşındaki bir kız çocuğuyla baş edemediniz, nasıl bu ülkeyi ele geçireceksiniz? Biz Osmanlı torunlarıyız, biz Çanakkale çocuklarıyız, biz 21 yaşında cennetle müjdelenen Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız. Yine biz zaferle çıktığımız 15 Temmuz çocuklarıyız."



Darbecilere karşı Tuzla Orhanlı gişelerinde direnen Üzeyir Civan da o gece yaşadıklarını paylaştı. Darbeci askerlerin gişelerde polislerle çatıştığını belirten Civan, darbecileri ikna etmek için onlara yaklaştığı sırada vurulduğunu anlattı.



Civan, "Darbecilerin beni vurması sonucu tek kolumu kaybettim, ama bu vatan için canım feda olsun. Kimimiz sağcı kimimiz solcuyuz. Kimimiz Alevi, kimimiz Sünni'yiz. Siyasi görüşlerimizde farklı ama hiç birimiz vatan haini olmadık, olmayacağız. Bu cennet vatanı satmadık, satmayacağız. Kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Hepimiz bir gemide yaşıyoruz. Bu gemiye hepimizin sahip çıkması lazım." ifadelerini kullandı.



Darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'na giden tankların egzozuna kıyafet tıkayarak araçları durdurmayı başaran Mehmet Şükrü Kıntaş ise 15 Temmuz'u anlattı.



Atatürk Havalimanı'na ilerlerken, asker kılığına girmiş teröristlerin vatandaşların üzerine tankları sürdüğünü kaydeden Kıntaş, şöyle devam etti:



"Tankları nasıl durdurabiliriz diye birbirimize sorarken oradan bir ses duyduk. Birisi kalabalığın içerisinden 'Bu tankları egzozsunu kapatırsınız, durur' diye bir ses duyduk. Ben o sesin bir tamirci söylemiştir diye düşünüyordum. Çünkü her programda o kişi kimdi çıksın diye söylüyorum ama aradan 7 ay geçti öyle bir kişi yok ortada. Ben bu nedenle o sesin Hızır Aleyhisselam olduğuna inanıyorum. Tank uzmanlarına da sordum, bu konunun herkesin bilebileceği bir konu olmadığını söylediler."



Programa, Amasya Valisi Salih Işık ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.