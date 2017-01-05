15 Temmuz Gazileri O Geceyi Anlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" adlı projesi çerçevesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında canlarını ortaya koyan gaziler, "o geceyi" İzmirlilere anlattı.



Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü oyuncu İsmail Hakkı'nın üstlendiği programda Abdullah İrgin, İsmet Doğan, Yaşar Yaldız, Rukiye Sağ darbe girişimi sırasında yaşadıklarını aktardı.



Etkinlikte, kumdan resim yapan Veysel Çelikdemir, 15 Temmuz temalı gösteri sundu.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yer aldığı programı, İzmir Vali Yardımcıları Fatih Damatlar, Aydın Memük'ün yanı sıra kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.