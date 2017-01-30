Tebev İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), maddi kaynağı bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam ediyor.



Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TEBEV, çeşitli ev eşyalarından, vatandaşların yaşadığı ortamın fiziki yapısının iyileştirilmesine, hastaneye ulaşımdan temizliğe kadar birçok konunda yardım ederek, gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıyor. 2012 yılı Mart ayında hizmet vermeye başlayan TEBEV, battaniyeden, hastalar için üretilmiş özel yataklara, yürümeye yardımcı olan araçlardan, mutfak araç gereçlerine kadar birçok konuda yardım sağlıyor. TEBEV, 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, engelliler, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan yurttaşlara yönelik hizmet veriyor. Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri, 2016 yılı itibariyle bin 555 yurttaşa ulaştı ve 633 yurttaşımıza düzenli olarak hizmet götürdü.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TEBEV'in vatandaşların sağlık kontrollerini rutin olarak yaptığını kaydederek, "Tepebaşı Belediyesi, birçok konuda olduğu gibi sağlık konusunda da Eskişehir'de ve Türkiye'de ilkleri gerçekleştiriyor. Birçok belediye çalışmalarımızı takip ederek bizi örnek alıyor. TEBEV, herhangi bir maddi geliri olmayan vatandaşlarımıza belediyenin imkanları dahilinde her türlü yardımı sağlıyor. Evleri düzenleniyor, çatısı akıyorsa onarılıyor, kapısı kırıksa yapılıyor, boyanıyor badana ediliyor, üstelik rutin bir şekilde temizlikleri yapılıyor. Belirli günlerde şehir dışında geziye gidiyorlar. TEBEV, gerekli durumlarda belediyemizin diğer birimleri ile ortak çalışarak bu hizmetleri sağlıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR