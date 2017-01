Tebessüm Çarşısı" Yoksulun Umudu Oldu

KÜBRA AĞAÇYETİŞTİREN - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Tebessüm Çarşısı'nda yıllık 2 bin 500 aileye gıda yardımı, bin 500 kişiye de bayram hediyesi olarak kıyafet ve ayakkabı verdiklerini belirterek, bu yardımları randevu sistemi ile büyük bir titizlik göstererek yaptıklarını kaydetti.



Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2004 yılından beri hizmet verdikleri "Tebessüm Çarşısı" hakkında bilgi verdi.



"Tebessüm Çarşısı" aracılığıyla her yıl binlerce aileye, gıda, kıyafet ve mobilya yardımı yapıldığını anlatan Çetin, "Bir tebessüm yeter" sloganı ile hizmet veren müdürlük çalışanlarımız, uzattıkları yardım eli ile herkese tebessüm ettiriyor." dedi.



Belediyenin Sosyal Yardım Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tebessüm Çarşısı'nın Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımında bulunduğunu aktaran Çetin, bu modelin Türkiye'de ilk kez Pursaklar Belediyesi tarafından uygulandığına dikkati çekti.



Randevu sistemi uygulanıyor



Tebessüm Çarşısı personelinin, kaymakamlık ve diğer kurumlarla koordineli çalışarak, ihtiyaç sahibi ailelerin haritasını çıkarttıklarını belirten Çetin, şunları söyledi:



"Belediye tabipliği ile hastaları, yatalakları, ihtiyarları tespit edip, ihtiyaç sahibi yüzlerce hastaya Tebessüm Çarşısı aracılığı ile yardım ediyoruz. Her yıl sünnet olan çocukları evlerinde ziyaret ederek her birine bisiklet hediye ediyoruz. İhtiyaç sahibi aileler beyaz eşya, mobilya ve diğer ev ihtiyaçlarını da buradan rahatlıkla karşılayabiliyor. Yıllık 2 bin 500 aileye gıda yardımı, bin 500 kişiye de bayram hediyesi olarak kıyafet ve ayakkabı veriyoruz. Kurduğumuz işçi bankamız ile iş arayan hemşehrilerimizi gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendirerek iş sahibi yapıyoruz. Bu yardımları yaparken randevu sistemi ile büyük bir titizlik gösteriyoruz. Buradan faydalanan hemşehrilerimizin birbiri ile karşılaşmamasına özen gösteriyoruz. Kimsenin gururunun incinmesini istemiyoruz."