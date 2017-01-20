Teb: İlaç Üreticileri ve Depoları Hastaları İlaçsız Bırakmamalı

– Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, piyasaya ilaç sürümünün durma noktasına geldiğini, hastaların ilaçsız kaldığını ve mağduriyet had safhada olduğunu açıkladı.



TEB Başkanı Erdoğan Çolak, yaptığı açıklamada, ilaç fiyatlarına yapılacağı duyurulan zammın 20 Şubat tarihinde yürürlüğe gireceğinin duyurulmasıyla çeşitli ilaçların piyasada bulunamaz hale geldiğini bildirdi. Bu sorunun ana kaynağının özellikle üretici firmaların ilaçları elinde tutarak piyasaya vermemesi ve bazı ticari depoların aldığı ilaçların kaydını girmeyerek eczanelere göndermemesi olduğunu dile getiren Çolak, ilaç üreticilerinden depolara ilaç akışının büyük oranda kesildiğini, aksayan ilaç tedariğinin depolara gelindiğinde daha da kötüleştiğine dikkat çekti ve ekledi:



"İlaç zammı haberlerinden sonra özellikle son 1 hafta içerisinde, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde hizmet veren eczanelerimizden bize gelen bildirimler doğrultusunda piyasaya sürümü yavaşlatılan ilaçların arasında; antibiyotikler, ağrı kesici ve analjezikler, öksürük şurupları, tansiyon ilaçları, astım ilaçları bulunmaktadır. Eczacılarımız da hastaları ne yazık ki ellerinde ilaç olmadığını söyleyerek elleri boş geri göndermek zorunda kalmaktadırlar. Oysa Hipokrat yemini etmiş ve kamu hizmeti veren bir eczacının hastası ile cebi arasında tercih yapması söz konusu dahi olamaz."



Erdoğan Çolak, ne ilaç üreticilerinin, ne de özel depoların hastalarını ilaçsız bırakmaya hakkıolmadığına dikkat çekerek, "Eczaneye ilaç tedariği zincirini kesintiye uğratanlar bilmelidir ki, ilaçların yüzde 90'ı reçete ile ve sosyal güvenceli hastaya verilmektedir, bu ilaçları 20 Şubat'tan sonra hastaya verme gibi bir ihtimal yoktur. İlaç, talep elastikiyeti olan bir ürün değildir. Sonuçta yaptıkları ticari olarak hiçbir mantık taşımadığı gibi, ellerinde bulunan ilaca yeni fiyat basarak üç kuruş için hastayı mağdur etmeleri markalarına da zarar vermekten başka bir işe yaramayacaktır" diye ekledi.





Yetkilileri her sene başında yapılacak bu uygulama sonucunda hastalarımızın sürekli mağdur olmaması için sabit euro kurunun fiyatlara açıklandıktan hemen sonra yansıtılması konusunda uyaran Çolak, açıklamasını "Biz de bulunamayan ilaçlarla ilgili bildirim yapılması konusunda web sayfamıza bildirim butonu koyduk ve buradan çıkacak raporları TİTCK ile paylaşacağız. Sürecin düzelmesi için biz gereken yazışmaları yaptık. Bu aşmada TİTCK, 'İlaç Takip Sistemi' aracılığı ile bu sorunu gözlemleyebilir ve çözüm getirebilir" sözleriyle bitirdi.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yazı: Bu ilaçlar hangi firmalarda var sorusu



İstanbul Eczacı Odası, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'na (TİTCK) gönderdiği yazıda, son günlerde çok sayıda ilacın piyasada bulunamadığına dikkat çekti.



İstanbul Eczacı Odası, eczacıların erişemediği çok sayıda ilaçtan aralarında antibiyotik, şurup, ağrı kesicilerin de olduğu 10'unun ismini TİTCK'ya bildirerek "İlaç Takip Sisteminde bu ilaçların hangi ilaç firması ya da ecza deposunda kaç adet bulunduğunun belirlenmesini" talep etti.





- İstanbul