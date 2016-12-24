Teb'e Ödüller Gelmeye Devam Ediyor!

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yenilikçi ürün ve hizmetleri ile uluslararası alanda yapmış olduğu çalışmaların meyvelerini uzun yıllardır olduğu gibi toplamaya devam ediyor.



TEB Sanal Hesap, İngiltere'de düzenlenene ve İngiltere'nin en önemli ödüllerinden bir tanesi olan Best Business Awards (BBA) tarafından "En İyi Yeni Ürün/ Servis" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Günlük yaşamı ciddi anlamda kolaylaştıran ve hem bireysel hemde kurumsal alanda çalışmalar yapan TEB, yoğun olarak havale ve EFT ile çok sayıda müşteriden tahsilat yapan şirketlerin, kimden ne kadar tahsilat yaptığını anında görmesini, müşteri cari hesaplarını hızla ve sistem otomasyonu ile kapatmasını sağlıyor.







Teb Ödül Kazandı





TEB, her zaman yapmış olduğu yenilikçilik yarışmaları ile proje geliştiricileri destekleyen bir kuruluş olması ile bilinmekle birlikte yapmış olduğu çalışmaların büyük bir çoğunluğu müşteri memnuniyeti yönünde olması bizleri gerçekten sevindiriyor.TEB Sanal Hesap ile aldıkları üründen büyük gurur duyduklarını ifade eden TEB Kurumsal Banka cılık Grup Başkanı Gülümser Özgün Henden, bu yeni ürünle kurumsal firmaların nakit yönetimlerinde sektörde bir ilke imza attıklarını belirtti. Henden, "Firmalara hızlı, kolay ve en verimli şekilde nakit yönetimi sağlayan TEB Sanal Hesap, sektörde benzeri olmayan bir bankacılık hizmeti. Müşterilerimizin iş akışlarını daha kolay ve verimli hale getirmek için hazırladığımız bu ürünle artık hangi müşteriden ne kadar tahsilat yapıldığı anlık görülecek, otomatik olarak muhasebe sistemlerine işlenerek firmalar çok önemli bir operasyonel hız kazanacak" diye konuştu.Bu başarısından dolayı TEB tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Sitemiz Technosfer.com üzerinden teknoloji haberleri ve dünya teknoloji gündemini takip edebilirsiniz.