Teb'den The Pitcher'da 3 Girişimciye Destek

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Özel Melek Yatırım Platformu, The Pitcher 2017'de dereceye giren ilk üç girişimciye finansal destek verdi.



TEB'den yapılan açıklamaya göre, Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanarak bir bankanın melek yatırım konusunda yetkilendirdiği ilk platform olan TEB Özel Melek Yatırım Platformu, Insprad tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen The Pitcher etkinliğinde kazanan 3 girişimciye destek verdi.



Açıklamada Türkiye'nin dört bir yanındaki inovatif iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla çalışan bankanın, TEB Özel çatısı altında girişimcilik ekosistemine 360 derece destek sunmaya devam ettiği belirtilerek, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nden (EMEA) bini aşkın girişimci, yatırımcı ve katılımcıyı bir araya getiren etkinlikte, TEB Özel Melek Yatırım Platformu'nun sponsor olarak yer aldığı bildirildi.



3 girişimciye TEB Özel Melek Yatırım Platformu ödülü



Açıklamada 14 ülkeden 521 başvuru arasından seçilen 20 girişimin projeleriyle yarıştığı belirtilen etkinlikte, 17 yaşındaki genç girişimci Galip Sina Berik tarafından kurulan E-Sport Akademi, Dubai merkezli sağlık girişimi HeyDoc! ve akıllı kira platformu Kiraplus'ın en yüksek puanla dereceye girerek, TEB Özel Melek Yatırım Platformu özel para ödülüne layık görüldüğü bildirildi.



Açıklamada ayrıca melek yatırımcı olmak isteyen potansiyel yatırımcılara eğitimler düzenleyen platformun, düzenlediği buluşmalarla, girişimcilerin projelerini doğrudan yatırımcılara anlatmasına imkan tanıdığı, melek yatırımcı olmak isteyen müşterileri eğitip sertifikalandıran TEB'in ise banka olarak bu sertifikayı verme hakkına sahip tek kurum olduğu kaydedildi.