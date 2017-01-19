Teb'den Mtv Ödemelerine 3 Taksit İmkanı

Türk Ekonomi Bankası (TEB) müşetilerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerine 3 taksit imkanı getirdi.



Banka açıklamasına göre TEB, MTV ödemelerine ilişkin bir kampanya başlattı. 2 Şubat'a kadar sürecek kampanya kapsamında, MTV ödemelerini CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Bankacılık Şubesi veya www.gib.gov.tr üzerinden CEPTETEB Kredi Kartı, TEB Bonus Card veya TEB Worldcard ile yapan müşteriler, 100.000 TL'ye kadar olan MTV ödemelerinde 3 taksit fırsatından yararlanabilecek.



Bu fırsattan faydalanmak isteyen müşterilerin bankada kayıtlı olan cep telefonundan MTV yazıp, 4616'ya göndermeleri yeterli olacak. Ticari kart sahipleri ise VERGİ yazıp 4616'ya SMS göndererek kampanyaya katılabilecekler.