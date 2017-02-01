Teb'den "Kadına Değer Sigortası"

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni ürünü "Kadına Değer Sigortası" ile kadınlara özel kanser türlerinde hastalık, vefat ve maluliyet risklerinin yaratacağı finansal güçlüklere karşı kadın patronları ve ailelerini güvence altına alıyor.



TEB'den yapılan açıklamaya göre, "Kadın Bankacılığı" ile kadın patronları desteklemeye devam eden banka, BNP Paribas Cardif'in yeni ürünü "Kadına Değer Sigortası"nı uygulamaya koydu.



Vefat, kadın hastalıkları ve hastalık sonrası maluliyet durumlarında geçerli olacak sigorta ürünü, kadınların hastalık durumunda karşılaşabileceği ek sorunlara da çözüm yaratmaya çalışıyor. Kadınların hastalık sürecinde ihtiyaç duyabileceği psikolojik danışmanlığı, sağlığını ve beden kilosunu korumaya yönelik diyetisyen ve beslenme danışmanlığı gibi hizmetler de sigorta kapsamında sunuluyor.