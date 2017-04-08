Teb'den 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni kampanyasıyla yüzde 1,25'ten başlayan faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.



TEB'den yapılan açıklamaya göre banka, baharın gelmesi ve düğün sezonunun başlamasıyla beyaz eşya ve diğer tüm ihtiyaçlara özel yeni bir kampanya başlattı.



Buna göre TEB, yeni ihtiyaç kredisi kampanyasıyla yüzde 1,25'ten başlayan faiz oranının yanı sıra, 3 aya kadar öteleme ve 48 aya kadar vade imkanı sunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, kampanyaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarını değil ödemelerini ertelemelerini sağladıklarını bildirdi.



TEB olarak, yeni ihtiyaç kredi kampanyaları kapsamında müşterilerin bütçesine ve ihtiyacına göre kendilerini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmeyi hedeflediklerini belirten Mendi, "Müşterilerimize ÖTV indirimiyle beyaz eşya alımları dahil bütün ihtiyaçları için aylık yüzde 1,25'ten başlayan faiz oranlarıyla 3 aya kadar erteleme imkanıyla 48 ay vadeli kredi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.