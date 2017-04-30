Teb Çocukları Tenis Heyecanına Ortak Etti

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Genel Müdürlüğünün bulunduğu Ümraniye'de kardeş okul olarak sahiplendiği Haşim İşcan İlkokulu öğrencilerini tenis heyecanına ortak etti.



Banka açıklamasına göre, TEB sponsorluğunda, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) katkılarıyla düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın yarı finalinde TEB, Genel Müdürlüğünün bulunduğu Ümraniye'de kardeş okul olarak sahiplendiği Haşim İşcan İlkokulu öğrencilerini tenis heyecanına ortak etti.



Çocuklar kendilerine özel düzenlenen etkinlikte, Türkiye tenis tarihinde ilk kez üç kadın tenisçimizin birden ikinci tura yükseldiği TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta başarılı performansıyla dikkati çeken Ayla Aksu ile tanışıp tenis oynama fırsatı buldu.



TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta şampiyonluk mücadelesi devam ederken TEB, izleyicilerin de tenis oynayarak keyifli vakit geçirmesi ve oyuncularla bir araya gelmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kurduğu dev çadırda misafirlerini ağırlayan TEB, oluşturduğu mini kort alanıyla da izleyicilerin tenis oynayarak turnuva heyecanına ortak olmasını sağlıyor. Oyuncuların da ziyaret ettiği aktivite alanında tenis severler, yıldız raketlerle tanışıp turnuva hakkında sohbet etme ve birlikte tenis oynama fırsatı yakalıyor.



Haşim İşcan öğrencileri, 6 Mayıs tarihinde gerçekleşecek ve önde gelen erkek tenisçilerin katılacağı TEB BNP Paribas İstanbul Open'ın yarı finalinde de hem karşılaşmaları izlemek hem de kendileri için düzenlenen tenis dolu aktivitelere katılmak üzere turnuva alanına gelecek.