Teb Aile Akademisi Finansal Okur Yazarlık Eğitimi

Finansal Okuryazarlık Eğitimi, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan yarım günlük sertifikalı bir eğitim programdır.



Yaşamın her alanını etkileyen iktisadi olgulara aşinalık kazanmanın temel olarak hedeflendiği Finansal Okuryazarlık Eğitimi programında katılımcılar, bankacılık sisteminin işleyişi ve bankaların günümüz dünyasındaki yeri hakkında da bilgi sahibi olacaklardır. Böylelikle gündelik hayatta pek çok ürününden yararlandığımız bankaların reel ekonomiye etkileri görünür hale gelecektir.



Tüm katılımcılara sertifika verilecektir.



Eğitim ücretsizdir.