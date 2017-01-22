Team Xxy Girişimcilik Semineri

Girişimcilik kariyerlerinde ciddi başarılar yakalamış pozitif ve güzel insanlar aynı sahneyi paylaşıyor olacaklar.



Takımın bir parçası olma adına, gelip bizi yerinde ve bizden dinleyebilirsiniz. Etkinliğimiz ücretsiz olup, cumartesi akşamına kadar rezervasyon yapılması gerekmektedir. (Salon kapasitesi misafirlerimiz için 52 kişiliktir.)



TEAM XXY - GİRİŞİMCİLİK SEMİNERİ



Yer: Merkez Ofis, Bağdat Cad. No: 167 Selamiçeşme/KADIKÖY



Tarih: 22 Ocak 2017 Pazar 14: 00



Team XXY'ın lider kadrosunun yaratılmaya başlandığı bu global projemiz, 64 ülkede faaliyet göstermekte olup, ortak bir vizyon olarak herkesin;



Sağlıklı yaşama,



Kendi güçlü özelliklerini kullanarak finansal özgürlüğüne kavuşma,



Sevdiklerine her istediğinde zaman ayırma hakkına sahip olduğuna inanır.



Bu inanç sayesinde,



Sadeleştirilmiş bir sağlıklı yaşam konsepti



Dahiyane geliştirilmiş bir pazarlama stratejisi ve ticari konsept,



Beraber çalıştığı Bayilerine Hem SAĞLIK hem VARLIK hem de ZAMAN ÖZGÜRLÜĞÜ kazandırarak,



Wellness / Sağlıklı Yaşam sektörünü DOMİNE ETME vizyonu ortaya çıkmıştır.



Sizler de bu vizyonun öncülerinden biri olabilmek adına, bu pazar Türkiye'nin dört bir yanından takım arkadaşlarımızın ve de işi incelemek isteyen misafirlerimizin bulunacağı bu toplantıda yerinizi alın!



Katılım ücretsiz olup, rezervasyon için "[email protected]" adresine mail olarak veya whatsapp ile "+905053543684" nolu telefona; isim ve telefon numaranızı göndermeniz yeterli olacaktır.



Pazar günü görüşmek üzere... Belki de hiç görmediğiniz bir yaklaşımla karşılacaksınız, hayatınızın direksiyonunu elinize almaya hazır olun!



Gülümseyin, çünkü siz muhteşemsiniz. : )