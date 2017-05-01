ADIYAMAN (AA) – Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gölbaşı Şubesi Kültürevi'nin açılışı yapıldı.



Atatürk Bulvarı Ulu Cami karşısında düzenlenen açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet içi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Kadir Dinç, açılışı yapılan kültürevinin millete hayırlı olmasını temenni etti.



Konuşmaların ardından Dinç'e İlçe Müftüsü Selami Sayın tarafından bir tablo hediye edildi.