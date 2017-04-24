Tdv'den Somali'ye Gıda Yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Somali'nin Somaliland bölgesine bağlı Shirwac, Arra'ad ve Togdheer'da ihtiyaç sahiplerine bin 500 gıda paketi dağıttı.



TDV'den yapılan açıklamada, Somali, Kenya, Etiyopya ve Güney Sudan'da yaşanan kuraklık nedeniyle 18 bin aileye gıda yardımı ulaştırılacağı belirtildi.



Açıklamada, bu kapsamda Somaliland, Mogadişu, Beydabo, Garbaharey, Bardera, Bosaso, Gardo, Badhan, Dhahar, Togdheer ve Awdal bölgelerinde 5 bin 500 aileye gıda yardımı gönderilmesinin planlandığı ifade edilerek, Somaliland'daki Shirwac, Arra'ad ve Togdheer bölgelerinde toplamda bin 500 gıda kolisinin dağıtımının ise gerçekleştirildiği kaydedildi.



Ayrıca TDV gönüllüsü doktor Mesut Sezikli'nin de yardımlar çerçevesinde bölgedeki 37 çocuk hastanın muayenesini yaparak gerekli ilaçları verdiği bildirildi.



Açıklamada ifadelerine yer verilen Sezikli, bölgede acil pediatrik vitamin ilaçlarına ihtiyaç duyulduğunu, çocuklarda beslenme bozukluğuna bağlı gelişim geriliğine rastlandığını vurguladı.



TDV Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yurt Dışı Uzmanı Selçuk Öztürk de Birleşmiş Milletler'in (BM) raporlarına göre, Somali ve Somaliland'ın kuraklıktan en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldığını anımsattı.