Tdv'den Kuraklıktan Etkilenen Etiyopya'ya Gıda Yardımı

ADDİS Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da kuraklıktan etkilenenlere insani yardım malzemesi ulaştıracak.



TDV Kurumsal İletişim Müdürü Kerim Küçüksarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya, Kenya, Güney Sudan ve Somali'de 380 ton gıda malzemesinin dağıtımının yapıldığını söyledi.



Küçüksarı, "Dört ülkeye toplamda 3,5 milyon liralık yardım ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.



Etiyopya'da yarın başlayacak yardımların yanı sıra Somali ve Güney Sudan'da yardımların devam ettiğini, Kenya'da ise tamamlandığını aktaran Küçüksarı, şöyle konuştu:



"Afar'da 170 ton gıda yardımı yapılacak. Yardımları koliler halinde ailelere dağıtıyoruz. Her bir kolide 35 kilo erzak var ve bu erzaklar 8 kişilik aileye 1 ay boyunca yetecek temel tüketim maddelerinden oluşuyor. Biliyoruz ki 1 aylık kolileri verdiğimizde bu insanların ihtiyaçları bitmeyecek, onların sıkıntılarını çözemeyeceğiz. Ancak bu yardımların akabinde burada yaşayan çocukları mülakata tabi tutarak Türkiye'de eğitimlerine devam etmelerini sağlıyoruz. Türkiye'de yüksek lisans ve doktora yapmış birçok Etiyopyalı öğrencimiz var. Bu çocukların eğitimine destek olarak halkına yardım etmelerini istiyoruz. Amacımız kalıcı çözüm sağlamak."



Küçüksarı, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle bölgede yürütülen yardımların ramazan ayı boyunca da devam edeceğini dile getirdi.



Yardımların yanı sıra Türkiye'den giden gönüllü sağlık çalışanları da bölge halkına destek oluyor.



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Muhammed Cihan Işık da Etiyopya, Kenya, Somali ve Güney Sudan'da birer doktorun görev yaptığını anlattı.



Işık, "Bu ülkelerde gıda yetersizliğine bağlı sağlık sorunları var. Amacımız bu sağlık problemlerini tespit edip önlenmesine yönelik adımlar atmak. Mesela Somali ve Kenya'da yapılan çalışmalarda çocuklarda beslenme bozukluğuna bağlı gelişim geriliği tespit edilmiş. Etiyopya'da ise ne tür sağlık problemlerinin olduğunu araştırmalarımız sonucunda göreceğiz." ifadelerini kullandı.