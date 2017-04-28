Tdv'den Etiyopya'da Kuraklıktan Etkilenen Ailelere Gıda Yardımı

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Hazırlanan gıda kolileri

Gıda kolilerinin Etiyopyalı ailelere dağıtılması

TDV Etiyopya Koordinatörü Yüksel Sezgin ile röportaj

Etiyopyalıların kolileri taşıması ve yüklemesi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'daki yardım faaliyetleri kapsamında 5 bin kişiye gıda kolisi dağıttı.



TDV Etiyopya Koordinatörü Yüksel Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Afar bölgesinde kuraklıktan etkilenen ailelere binlerce gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.



Pirinç, un, sıvı yağ ve makarnadan oluşan yardım paketlerinin yarısının dün Eritreli mültecilerin kaldığı kampta dağıtıldığını belirten Sezgin, 2 bin 500 kolilik ikinci kısmın ise bugün Aseyata kenti sakinlerine ulaştırıldığını ifade etti.



TDV'nin Etiyopya'daki diğer yardım faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yüksel Sezgin, kurumun 80 öğrenciye Türkiye'de eğitim görmeleri için burs verdiğini aktardı. Sezgin ayrıca TDV'nin başkent Addis Ababa'da büyük bir cami yapmayı planladığını belirtti.