Tdv'den Afrika'da 18 Bin Aileye Gıda Yardımı

ERTUĞRUL SUBAŞI - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Somali, Kenya, Etiyopya ve Güney Sudan'da yaşanan kuraklık nedeniyle bölgedeki 18 bin aileye gıda yardımı yapılacak.



TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM raporlarına göre Afrika ülkelerinden Somali, Kenya, Etiyopya ve Güney Sudan'da son 50 yılın en kurak mevsiminin yaşandığını söyledi.



Bunların Afrika'nın en fakir ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayan Tutkun, iklim koşulları gibi dış faktörlerin, bu ülkelerin tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomisini de önemli derecede etkilediğini kaydetti.



Kuraklığın şiddetli yaşanmasında en büyük etkenin, yağış sezonu mart ayında bölgenin yeterli yağışı almaması olduğunu ifade eden Tutkun, "Kuraklığa bağlı olarak su kaynaklarının beslenememesi sonucunda tarım ve hayvancılık sektörü büyük darbe alırken, bölge insanı, su temin edeceği kaynaklardan da mahrum kalıyor. Açlıkla susuzluk sıkıntısı da baş gösteriyor. Bütün bu olumsuz etkenler nedeniyle insanlar, yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ya ülke içinde bir yere ya da başka bir ülkeye göç ederek kaynaklara ulaşma çabasına giriyor." diye konuştu.



Etiyopya, Kenya, Somali ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtacaklarını belirten Tutkun, "Milletimizin bağışlarıyla hazırladığımız pirinç, şeker, sıvı yağ, un ve makarnadan oluşan gıda paketlerimizi 29 Nisan'a kadar 4 ülkenin 25 bölgesinde 18 bin aileye ulaştıracağız." dedi.



Tutkun, dağıtılacak 18 bin gıda kolisinin tutarının, 2 milyon 544 bin lira olduğunu dile getirdi.



Su kuyusu projesi



Suya ulaşmakta sıkıntı çeken insanlar için başlatılan "Bir Damla Hayat" projesi hakkında da bilgi veren Tutkun, yakın zamanda Gana'da 6, Burkina Faso'da 2 elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan su kuyusu açtıklarını söyledi.



Kuraklığın ağır hissedildiği Somali'de de 3 büyük su kuyusu inşasına devam ettiklerini bildiren Tutkun, Benadır, Galmudug ve Awdal bölgelerinde 30 ton su kapasiteli derin su kuyusu çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Bölgedeki su kuyularının yaklaşık 100-120 metre derinlikte sondaj makineleriyle açıldığını ifade eden Tutkun, vakfın açtığı kuyuların ortalama 20-25 yıl bölge halkının temiz içme suyu sıkıntısını gidereceğini vurguladı.



Tutkun, "Açtığımız su kuyuları güneş enerjisiyle çalışıyor ve 4 güneş paneli bulunuyor. Panellerden temin edilen elektrik depolanarak, gün boyu su temin ediliyor. Elektrikli su pompası sayesinde suyu çeşmelerle halkın kullanımına sunuyoruz." diye konuştu.