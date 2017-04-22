Tdv 165 Bin Kişiye Kurban Eti Ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin emanet ettiği 11 bin 182 adak, akika ve şükür kurbanını keserek, 165 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.



TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliğinde her yıl dini esaslara uygun hareket ederek, vekaletle kurban kesim programı düzenleyen TDV, yıl boyunca da adak, akika ve şükür kurban kesimini sürdürüyor.



Hayırseverlerin bağışta bulunduğu adak kurbanların kesimi düzenli bir şekilde yapılarak, yoksul ve yardıma muhtaçlar ile ülkeye sığınan mültecilere dağıtılıyor.



2016'da TDV'ye 8 bin 835 adak kurbanı emanet edilirken, bu yıl 19 Nisan 2017'ye kadar ise 2 bin 347 adak, akika ve şükür kurbanının muhtaçlara ulaştırılması için bağış yapıldı. Toplam 11 bin 182 kurbanın kesimi yapılarak, ülke genelinde farklı yerlerde ve Suriyeli sığınmacıların yaşadığı bölgelerde 165 binden fazla kişiye ulaştırıldı.