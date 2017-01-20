Tdp Polislerinden Lise Öğrencilerine Söyleşi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 50 öğrenci ile Polislik mesleği ve günlük yaşamdaki sorunlar ve çözümler hakkında söyleşi yapıldı.



Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Erzincan'ın Üzümlü İlçesinde yapılan çalışmalarda; TDP faaliyetleri çerçevesinde suçun oluşmadan önce önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi, vatandaşlarda oluşabilecek suç korkularının en aza indirilmesi, Polis-Halk ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla; Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği ziyaret edilerek, çalışmalar hakkında bilgi alış verişi yapıldı.



Üzümlü Anadolu Lisesi Müdürü ve Üzümlü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ile birlikte okulun Rehber öğretmeni, Müdür yardımcıları ile görüşülerek yapılacak faaliyetler hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.



Üzümlü Anadolu Lisesi, Üzümlü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden toplam 50 öğrenci ile okulun toplantı salonunda Polislik mesleği ve günlük yaşamdaki sorunlar ve çözümler hakkında söyleşi yapılarak, öğrencilere 155 polis İmdat telefonu hakkında bilgiler verilip, 50 adet 155 polis imdat bilgilendirme broşürü dağıtımı yapıldı. - ERZİNCAN