Tdp'den Engelli Vatandaşlara Meslek Edindirme Kursu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'ÇOGEP Tükenmez Kalemle Yazılan Düşler Projesi' kapsamında 9 engelli vatandaşa yönelik düzenlenen meslek edindirme kursu sona erdi.



TDP Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'ÇOGEP Tükenmez Kalemle Yazılan Düşler Projesi' kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında mahalle polislerinin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda tespit edilen 9 engelli vatandaşa, TDP Şube Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 45 gün ve süren kurs düzenlendi.



Kursun sonunda engelli vatandaşlara kurs bitirme sertifikası verildi ve kursta yaptıkları ürünler, sergilendi. Bir alışveriş merkezinde açılan sergiye, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Ebubekir Güngör, Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bozyer, KAYMEK Sanat Mesleki Eğitim Kursları Müdürü Mürşide Gonca Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Engelli 9 kursiyerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işe yerleştirileceği belirtildi. - KAYSERİ