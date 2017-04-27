TDBB ve Rusya Şehirler Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı

"ÇOK BÜYÜK PROJELERİN HAYAT BULMASINA VESİLE OLACAKTIR"

Tecrübe ve bilgi paylaşımının yanı sıra iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesini amaçlayan işbirliğin imzalandığı törende bir konuşma yapan TDBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bugün burada inşallah, dünyamızın kalkınmasına ve dostluklarımınızın pekişmesine yönelik olarak çok büyük bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Türkiye'mizin yakın dostu Rusya Federasyonu ile yapılan bu işbirliği çalışması inanıyorum ki, uzun vadede topluluklarımızın ortak çıkarlarına yönelik çok büyük projelerin hayat bulmasına vesile olacaktır. 28 ülkeden tam 1103 yerel yönetim üyesi olan, dünyanın en büyük uluslararası organizasyonlarından birini teşkil eden Türk Dünyası Belediyeler Birliği'mizi Rusya Belediyeler Birliği ile ortak 12 üyesinin inanıyorum ki, bu iki devletlerarası kuruluşun iş birliğinde ve ortak amaçları doğrultusunda projeleri hayata geçirmelerinde büyük katkısı olacaktır" dedi.

"bölge barişina yönelİk çok büyük firsatlar sunacak"

Tarihin kadim çağlarından gelen Türk ve Rus milletlerinin dostluğunun yerel yönetimler boyutunda da gelişerek işbirliğinin artacağına inanıyorum diyen Karaosmanoğlu, "Dünya ve bölge barışına yönelik çok büyük fırsatlar sunacağına yönelik umudumu bir kez daha vurguluyorum. İmza protokolümüz,

hayırlı, uğurlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı. Protokolü Rusya Şehirler Birliği adına imzalayan Genel Müdür ve Tekstilşiki Belediye Başkanı Ignatyeva Aleksandra Vitalyevna da, "Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum iki birlik arasında imzalanan protokol için. Devletlerarası olan işbirliğimizin yerel yönetimler arasında olmasını ve gelişmesini istiyoruz. Bununla birlikte ekonomik ilişkilerin ilerlemesi arzusundayız" açıklamasını yaptı. İşbirliği protokolü karşılıklı atılan imzaların ardından devreye girdi.

1991 yilinda kuruldu, 91 üyesİ bulunuyor

1991 yılında kurulan Rusya Şehirler Birliği'nin merkezi Moskova olmasının yanı sıra Moskova ve Kazan gibi önemli şehirlerin de aralarında olduğu 91 üyesi olan Birliğin Başkanı Chelyabinsk Şehir Duması Başkanı Mosharov Stanislav Ivanovich'tir. Bunun yanında Kazan Belediye Başkanı Metshin Ilsur Raisovich ve Ufa Şehri İl İdaresi Başkanı Yalalov Irek Ishmuhametovich Birliğin Başkan Yardımcılarından. 16 kişiden oluşan Birliğin Yönetim Kurulunda belediye başkanı ve milletvekilleri de yer alıyor. İşbirliği protokolünü imzalamak üzere TDBB Merkezinde imzalanan protokolde, Rusya Şehirler Birliği Genel Müdürü ve Tekstilşiki Belediye Başkanı Ignatyeva Aleksandra Vitalyevna, Birlik Genel Müdür Yardımcısı Abramov Igor ve Dış İlişkiler Müdürü Grisun Ivan yer aldı.