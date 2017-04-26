Tdbb Ile Rusya Şehirler Birliği Arasında Işbirliği

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Rusya Federasyonu Şehirler Birliği arasında "İşbirliği Protokolü" imzalandı.



TDBB Genel Merkezinde gerçekleştirilen törende TDBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Rusya Federasyonu Şehirler Birliği Başkanı Ignatyeva Aleksandra Vitalyevna tarafından protokole imza atıldı.



Törene Türkiye ve Rusya'dan bir çok belediye başkanı katılırken, protokol kapsamında, iki ülke belediyeleri ve yerel yönetimleri arasında ortak projeler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.



Karaosmanoğlu, "Türkiyemizin yakın dostu olan Rusya Federasyonu ile yapacağımız işbirliğinin uzun vadede iki ülkenin dostluğunu ve çıkarlarını pekiştirecek ve iki ülke arasında atılan imzalar çok büyük projelerin hayat bulmasına vesile olacak." dedi.



Vitalyevna ise "İşbirliği protokolünün işbirliğimizi ve dostluğumuzu daha da pekiştireceğine inanıyorum. Aynı zamanda ekonomik olarak da iki ülkenin kalkınmasına büyük faydalar sağlayacaktır." diye konuştu.