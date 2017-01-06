Tcmb, Repo İhalesiyle Piyasaya 7 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.





İhaleye 13 milyar 330,7 milyon liralık teklif geldi.





İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,32 seviyesinde gerçekleşti.