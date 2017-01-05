Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.
İhaleye 13 milyar 588,5 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,32 seviyesinde gerçekleşti.
Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya 7 Milyar Lira Verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.
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