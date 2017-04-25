Tcmb Repo İhalesi Açmadı
TCMB, bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
TCMB, bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
Kaynak: Dunya.com
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