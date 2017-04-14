Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Tcmb Repo İhalesi Açmadı
Ara
BİST 89.871 %0,00
DOLAR 3,6644 %0,03
EURO 3,8920 %-0,04
PARİTE 1,0617 %0,03
ALTIN 151,68 %0,09
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Tcmb Repo İhalesi Açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

Tcmb Repo İhalesi Açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi düzenlemiyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

9