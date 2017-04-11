Tcmb Repo İhalesi Açmadı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi düzenlemiyor.
-
Merkez Bankası cari açık rakamlarını açıkladı!
-
Trafik sigortasında fiyatlar belli oldu! İşte ödenecek ücretler
-
Konuşmasına müjdeyle başlayınca meydan coştu
-
İnternet kullanımında yeni kurallar resmen başladı!
-
Araç sahiplerine kötü haber! Pompaya bir zam daha geldi
-
General Motors'u tahtından etti! İşte ABD'nin en değerlisi
-
Diyarbakır'da büyük patlama! Bölgeye ambulanslar sevk edildi