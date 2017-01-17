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Tcmb Repo İhalesi Açmadı
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Tcmb Repo İhalesi Açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

Tcmb Repo İhalesi Açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası,12,13 ve 16 Ocak'ta da repo ihalesi açmamıştı.

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