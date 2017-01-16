Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 ve 13 Ocak'ta da repo ihalesi açmamıştı.
Tcmb Repo İhalesi Açmadı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
-
Düşen uçağın sahipleriyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
-
Araç sahiplerine kötü haber! Zam yolda
-
GSS primi ödeyenlere müjde! Paralar cebinizde kalacak
-
TÜİK'ten ekonomiyle ilgili önemli açıklama
-
Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı
-
Devlet başkanını koltuğundan eden rüşvet skandalı Samsung'u zora soktu
-
Son 48 saatte 20 kişi idam edildi!