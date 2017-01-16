Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Tcmb Repo İhalesi Açmadı
Ara
BİST 81.934 %0,50
DOLAR 3,7512 %0,41
EURO 3,9829 %0,49
PARİTE 1,0615 %-0,26
ALTIN 145,31 %1,36
FAİZ 11,32 %0,98
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Tcmb Repo İhalesi Açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

Tcmb Repo İhalesi Açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 ve 13 Ocak'ta da repo ihalesi açmamıştı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası, Repurchase Agreement, Merkez Bankası, 13 Ocak, Repo, Tcmb
1