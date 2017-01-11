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Tcmb'nin Zorunlu Karşılıklar Tebliği Resmi Gazetede
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Tcmb'nin Zorunlu Karşılıklar Tebliği Resmi Gazetede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tcmb'nin Zorunlu Karşılıklar Tebliği Resmi Gazetede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

TCMB, 10 Ocak'ta yaptığı duyuru ile yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirmişti.

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ değişikliği ile yabancı para yükümlülükler için çeşitli vadelere göre belirlenen yeni zorunlu karşılık oranları şöyle:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) Yüzde
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli12,00
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli8,00
Müstakrizlerin fonları12,00
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil)
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli24,00
b) 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli19,00
c) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli14,00
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli6,00
d) 5 yıldan uzun vadeli4,00



Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ değişikliği ile mevduat/katılım fonu dışı yabancı para yükümlülükler için çeşitli vadelere göre belirlenen yeni zorunlu karşılık oranları şöyle (yüzde):

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler 19,00 b) 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler 13,00c) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler 7,00ç) 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler 6,00d) 5 yıldan uzun mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler 5,00

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