TCMB hamleleri, ECB

Bankaların döviz ihtiyacını Londra FX piyasasından değil, Merkez Bankası'ndan karşılaması isteniyor, bir yandan da TL likiditesi sıkılaştırılıyor. Her gün 11'de döviz depo ihalesi açılacak ve ihalede miktar yöntemi kullanılacak. İhalede kazanılan döviz tutarının %10'u da Merkez Bankası'nda teminat olarak tutulacak İşlemler aynı gün valörlü ve 1 hafta vadeli olarak gerçekleşecek.

ABD'de Aralık enflasyonu aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel; sırasıyla %0,3 ve %2,1 şeklinde açıklandı. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,2 olarak açıklandı. Veriler beklentiye paralel olmasına rağmen, enflasyonun %1,7'den %2,1'e yükselmesi USD için pozitif olarak değerlendirilmelidir. Bugün ise Avrupa Merkez Bankası toplantısının sonuçlarını izleyeceğiz. ECB'den değişik bir açıklama beklemiyoruz.