Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 950 Milyon Dolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 950 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 950 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 950 milyon dolar olurken, ihaleye 950 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1, TL için yüzde 11,75 olarak ilan edilmişti.
-
Başbakan'dan binlerce vatandaşa ve esnafa müjde!
-
Kendisini dava eden kadın vekile çok konuşulacak teklif
-
Altının ateşi düşmüyor!
-
Emeklilik için prim sayanlara müjde! Yeni düzenlemeler geliyor
-
Mega projeyi kazanan firma belli oldu
-
Araç sahipleri dikkat! Tavan fiyat, indirim değil zam getirebilir
-
Haritayı peçeteye çizdi! İşte danışmanının 3'e bölmeyi planladığı ülke