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Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 925 Milyon Dolar
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Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 925 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 925 milyon dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 925 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 925 milyon dolar oldu.


TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 925 milyon dolar olurken, ihaleye 925 milyon dolarlık teklif geldi.


İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75, TL için yüzde 11 olarak ilan edilmişti.

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