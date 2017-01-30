Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 900 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 900 milyon dolar olurken, ihaleye de 900 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75, TL için yüzde 11 olarak ilan edilmişti.
Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 900 Milyon Dolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 900 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 900 milyon dolar oldu.
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