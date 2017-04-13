Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 840 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 840 milyon dolar oldu.





TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 840 milyon dolar olurken, ihaleye 840 milyon dolarlık teklif geldi.





İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1, TL için yüzde 11,75 olarak ilan edilmişti.