Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 725 Milyon Dolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 725 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 725 milyon dolar oldu.TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 725 milyon dolar olurken, ihaleye 725 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1, TL için yüzde 11,75 olarak ilan edilmişti.
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