Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 611 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 611 milyon dolar oldu.



TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon 5 bin dolar olurken, ihaleye 611 milyon dolarlık teklif geldi.



İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75, TL için yüzde 8 olarak ilan edilmişti.