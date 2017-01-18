Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 611 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon 5 bin dolar olurken, ihaleye 611 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75, TL için yüzde 8 olarak ilan edilmişti.
Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 611 Milyon Dolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 611 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 611 milyon dolar oldu.
-
Memurlar müjde! Tasarı tamam, ödemeler yapılacak
-
Rusya'dan bir ülkeye daha ambargo!
-
Kilosunu 35 kuruşa satıyorlar, pazarda tanesi 7 TL
-
Herkesin gözü bu meteorda Dünya ekonomisinin 137 katı altın madeni var
-
Yetiştiricisine piyango vurdu! Sadece rengi farklı, tanesi 20 TL
-
Görücü usulü evlenmenin modası geçmiyor! İşte Türkiye'nin aile yapısı
-
197 bin doların sırrı çözüldü