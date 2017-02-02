Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 425 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 425 milyon dolar oldu.



TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 425 milyon dolar olurken, ihaleye de 425 milyon dolarlık teklif geldi.



İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75, TL için yüzde 11 olarak ilan edilmişti.