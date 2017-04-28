Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 560 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 560 milyon dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 560 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 560 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 250 milyon 5 bin dolar olurken, ihaleye 2 milyar 560 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1, TL için yüzde 12,25 olarak belirlenmişti.

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