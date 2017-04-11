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Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar Dolar
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Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar dolar oldu.


TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar dolar olurken, ihaleye 1 milyar dolarlık teklif geldi.


İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1, TL için yüzde 11,75 olarak ilan edilmişti.

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