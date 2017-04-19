Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 850 Milyon Dolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 850 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 850 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 250 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 850 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1, TL için yüzde 11,75 olarak ilan edilmişti.
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