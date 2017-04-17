Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 145 Milyon Dolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 145 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 145 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 145 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 145 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1, TL için yüzde 11,75 olarak ilan edilmişti.
-
İşte referandum sonrası dolarda son durum!
-
Referandum sonrası ekonomi için ilk kritik veri açıklandı!
-
Başbakan Yardımcısı Şimşek ekonomide dönüşüm sinyali verdi
-
Referandum sonrası piyasalar nasıl tepki verecek?
-
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
-
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
-
Erdoğan'ın referandum zaferi sonrası Merkel'den Türkiye'ye çağrı!