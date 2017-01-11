Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 18 Ocak vadeli ve 5 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Tcmb'den Repo İhalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.
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