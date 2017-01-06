Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 13 Ocak vadeli ve 7 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Tcmb'den Repo İhalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Ocak vadeli repo ihalesi açtı.
-
Torununa bakan nineler ne kadar alacak?
-
İşte aile ödenekleri ile kim ne kadar alacak?
-
Bu lokanta diğerlerinden çok farklı!
-
Müjdeyi Erdoğan verdi: 15 Ocak'a kadar geçerli
-
Burs ve öğrenim kredilerine zam yapıldı
-
Şehit polisle ilgili kahreden paylaşım: Kardeşim ben hep buradayım
-
Türkiye'nin konuştuğu kahraman polis için dev kampanya